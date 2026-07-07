حدود ۸۰ موکب از استان اصفهان در شهر قم و مسیر‌های برگشت به زائران مراسم بدرقه رهبر شهید خدمت رسانی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین و سخنگوی ستاد بزرگداشت و تشییع امام شهید در استان اصفهان، گفت: هم اکنون تعداد بی شماری از زائران اصفهانی در مراسم تشییع قائد شهید اُمت در قم حضور دارند.

علی اکبر صالحی افزود: هم اکنون ۸۰ موکب در میدان مرجعیت قم و مسیر‌های بازگشت این استان، تا پایان وقت امروز برای خدمت رسانی به زائران برپا شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه اکثر زائران اصفهانی حاضر شهر قم با خودروی شخصی به این مراسم آمده‌اند، سرویس حمل و نقل عمومی تنها جابه جایی تعدادی از بانوان استان را برعهده داشته است.

علی اکبر صالحی افزود: در دو روز گذشته موکب‌های استان اصفهان در حدود ۲۰۰ نقطه از منطقه ۲ شهرداری تهران شامل مساجد، حسینیه ها، مدارس، سالن‌های ورزشی و مراکز عمومی برای اسکان و ارائه خدمات به زائران این مراسم ملی و تاریخی در نظر گرفته شده بود.