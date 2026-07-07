استاندار لرستان در اجتماع بزرگ بانوان لرستان در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب گفت: تشییع باشکوه رهبر انقلاب، تیر سهمگین دیگری از سوی ملت به پیکر استکبار بود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در اجتماع بزرگ بانوان لرستان در مراسم وداع و بدرقه رهبر شهید انقلاب اظهارداشت: آمریکا و رژیم صهیونسیتی در مورد حضور و وفاداری ملت ایران با آرمان‌های انقلاب و امام امت دچار خطای محاسباتی شدند و تصور می‌کردند، ملت سرافراز ایران فریب‌خوردگانی هستند که با فراخوان خارج نشینان به خیابان می‌آیند و عمق پیوند مردم با نظام را پیش‌بینی نمی‌کردند.

سید سعید شاهرخی ادامه‌داد: تشییع ده کیلومتری پیکر آقای شهید ایران در قم هم نشان داد که دشمن شناخت کافی از ملت و پیوند آنها با ولایت ندارد و اشتباه دوم دشمن هم عدم شناخت قدرت نظامی و رزم ایران بود، زیرا تصور نمی‌کرد ایران با چنین قدرتی در برابر قدرتمندترین ارتش‌های دنیا بایستند.

نماینده عالی دولت در لرستان اظهارداشت: نتیجه ۴۷ سال مدیریت و ۳۷ سال زعامت مقتدرانه رهبر شهید ملت ایران در حرکت به سمت فتح قله‌ها و تحقق شعار‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در جریان جنگ‌های اخیر تبلور یافت. زمانی که موشک‌های نقطه زن هوافضای سپاه هیچ نقطه امنی برای آمریکا و اسرائیل حتی در سرزمین‌های متحد خودشان، باقی نگذاشته است شاهد تحقق دکترین نظامی ایران که رهبر شهید مان نقش ویژه‌ای در تدوین آن داشتند، هستیم.

شاهرخی گفت: استقلال کشور همواره خط قرمز رهبری بود، به امر ارزش‌های اسلامی عنایت ویژه‌ای داشتند و فروتنی ایشان به آحاد مردم بویژه ویژه زنان در تحقق جامعه‌ای سالم، مثال زدنی بود.

وی تصریح کرد: رهبر شهید، وطن پرست‌ترین و ایران دوست‌ترین شخص این کشور بود، زیرا با استکبار و یزید زنان بیعت نکرد، قهرمانانه و شجاعانه مانند جد بزرگوارشان در برابر ظلم ایستاد و شهادت ایشان و خانواده‌شان، واقعه‌ای مانند کربلا در ماه رمضان رقم زد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به ابعاد مختلف رفتار اجتماعی، سیاسی و تربیتی رهبر شهید اشاره کرد و افزود: درک سیره و دیدگاه رهبر شهید نیازمند زمان است و یقیناً خواص و عوام به عمق منویات مقام معظم رهبری پی می‌برند.

شاهرخی گفت: از نگاه رهبر شهید ایران، زنان جایگاه و نقش ویژه‌ای در کشور داشتند به نحوی که این نقش از زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی، جنگ هشت‌ساله و جنگ‌های اخیر که زنان با حضورشان در خیابان، سوخت موشک‌های رزمندگان در میدان را فراهم می‌کنند، برجسته است.

وی ادامه‌داد: بانوان و خواهران متدین، بسیجی، شجاع و همیشه در میدان استان نیز همگام با مردان شجاع و دلاور لرستان پای کار میهن بوده‌اند و در طول ۴۷ سال حیات انقلاب اسلامی ایران، به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند.

استاندار لرستان در بخش پایانی سخنانش گفت: شرایط سخت و تاریخی را در ماه‌های اخیر، پشت سر گذاشتیم، اما زور و زر و تزویر در برابر اراده پولادین مردم و نیرو‌های مسلح ما، موفق نشد، این ملت شکست‌ناپذیر است.

دشمن متوجه اشتباه خود و جهان متوجه اقتدار و پیروزی ملت ایران و رزمندگان دلاور شده و ایران مانند یک ابرقدرت در دنیا نقش آفرینی می‌کند.

شاهرخی افزود: دشمن شکست خورده، امروز به دنبال راهی برای تفرقه در صفوف ملت است و با شایعه پراکنی و داستان سرایی به دنبال ایجاد فاصله بین مردم و رهبری انقلاب است درحالی که امروز مردم وحدت و پیوند خود با رهبری را در تشییع ۱۰کیلومتری نشان دادند.

وی ادامه‌داد: بنابراین اختلاف سلیقه و دیدگاه نباید ما را از هم دور کند، رهبر فرزانه ما را به وحدت دعوت کرده است. سران قوا بار‌ها تبعیت محض خود را از رهبری اعلام کردند و این کشور با رهبری، رهبر عزیز به سر منزل مقصود خواهد رسید و مردم نگرانی نداشته باشند.