مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا گفت: توسعه سکو‌های اینترنتی ارائه خدمات نیروگاه‌های خورشیدی خانگی موجب شده است متقاضیان بتوانند تمامی مراحل احداث نیروگاه را به‌صورت غیرحضوری و یکپارچه انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما زهره اولیا، با اشاره به توسعه خدمات الکترونیکی در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی خانگی اظهار کرد: از سال گذشته ایجاد و توسعه پلتفرم‌های اینترنتی ارائه خدمات نصب، راه‌اندازی و مشاوره برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس در دستور کار ساتبا قرار گرفت.

مدیرکل دفتر بررسی‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا،افزود: هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از این پلتفرم‌ها در سامانه مهرسان معرفی شده‌اند و متقاضیان می‌توانند تمامی فرآیند احداث نیروگاه، از ثبت درخواست تا انعقاد قرارداد و اجرای پروژه را از طریق این سامانه‌ها دنبال کنند.

اولیا ادامه داد: پس از تکمیل زیرساخت‌های اجرایی و رفع مشکلات اولیه، امکان اتصال این پلتفرم‌ها به لنتک‌ها و سامانه‌های اعتباری فراهم شد تا خدمات مالی نیز به‌صورت برخط در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی تأکید کرد: ساتبا علاوه بر تأمین بخشی از منابع مالی، با شبکه بانکی نیز مذاکرات لازم را انجام داده تا متقاضیان بتوانند از تسهیلات کم‌بهره برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی بهره‌مند شوند.