پنجمین قسمت ویژه برنامه زنده «امین ایران» امروز همزمان با مراسم وداع رهبر شهید، با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری، قرآنی و خانواده معظم شهدا از شبکه نسیم سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پنجمین قسمت ویژه‌ برنامه زنده «امین ایران» امروز از ساعت ۱۳ تا ۱۷، همزمان با مراسم وداع رهبر شهید، از شبکه نسیم سیما روی آنتن می‌رود.

در این قسمت، نهال قاضی‌خانی (فرزند شهید مدافع حرم مهدی قاضی‌خانی)، مریم شعبانی (کارگردان)، کاظم هژیرآزاد (بازیگر)، امیرعلی خیری (قاری قرآن) و جمعی دیگر از مهمانان در برنامه حضور خواهند یافت.

مهمانان «امین ایران» در گفت‌و‌گو با مجریان برنامه، از دیدارها، همراهی‌ها، خاطرات و لحظه‌های ماندگار خود با شهید امت، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سخن خواهند گفت و ابعاد مختلف شخصیت، سیره و تأثیرگذاری ایشان را از منظر تجربه‌های شخصی خود روایت می‌کنند.

ویژه‌برنامه «امین ایران» با هدف بازتاب حال و هوای مراسم وداع و روایت جلوه‌هایی از ارادت و دلدادگی قشرهای مختلف مردم به رهبر مجاهد شهید انقلاب ، هر روز به صورت زنده از شبکه نسیم سیما پخش می‌شود.