به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرمانده انتظامی شهرستان زابل گفت: این طرح با هدف مبارزه قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت در بازده زمانی هفت روزه با اقتدار کامل توسط پلیس به اجرا در آمد.

سرهنگ حسینعلی سنچولی گفت: ماموران پلیس با رصد و اشراف اطلاعاتی توانستند تعداد پنج نفر خرده فروش مواد مخدر، هشت نفر مجلوبین متواری با سوابق متعدد،۸۹ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۳۶ نفر معتاد متجاهر و ۱۸ نفر سارق را دستگیر که ۲۳ فقره انواع سرقت شامل لوازم منزل، موتورسیکلت، مشاعات ساختمانی، مغازه و اموال معابر و اماکن عمومی کشف شد.

وی افزود: در این طرح تعداد ۴۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت نیز با داشتن انواع تخلفات توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل خاطر نشان کرد: مقداریک کیلو و ۳۰۰ گرم موادمخدر و هشت قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.