سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در قم و مشهد، گفت: مشهد اگر کمکی بخواهد، شهرداری تهران اقدام خواهد کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نادعلی با حضور در ساختمان تاکسیرانی شهرداری تهران در جمع خبرنگاران با تسلیت ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: هر کسی هرچقدر توانسته کار انجام داده و کار دستگاه‌ها در مقابل شور مردم ناچیز است؛ به عنوان نماینده مردم معتقدم شهرداری تهران هر آنچه داشته را به اجرا گذاشته و ۱۰۰ هزار کارمند شهرداری پای کار بودند.

سخنگوی شورای شهر تهران ادامه داد: ما حمل و نقل رایگان عمومی را داشتیم و در ایام مصلی شرکت تاکسیرانی واقعا زحمت کشید و تمام مجموعه‌های شهرداری، برپایی زائرسراها، مدارس و همه بخش‌های شهرداری آماده شدند و بیش از چیزی که پیش بینی می‌شد تمهیدات اندیشیده شد و سازمان تاکسیرانی نیز ۱۵۰۰ دستگاه ون با ۱۰۰۰ جا به جایی کمترین مشکل را برای زائرین ایجاد کرد؛ مجموعه تاکسیرانی و اتوبوسرانی و مترو در این راستا عملکرد خوبی داشتند.

نادعلی اضافه کرد: تمام مناطق شهرداری آماده باش هستند و طبیعی است که به دلیل مشارکت بالا مشکلاتی وجود داشته باشد؛ اما تمهیدات اندیشیده شده است. وضعیت اسکان در بعضی از مناطق کمتر و بعضی از مناطق بیشتر بوده است. دستگاه‌ها در همکاری با هم میزبانی را شکل داده‌اند و مجموعا می‌توان به میزبانی معدل بالایی داد.

وی خاطرنشان کرد: ستاد تشییع تا قبل از شروع مراسم هر روز تشکیل می‌شد و یکی از مسائل این بود که قم و مشهد اگر کمکی بخواهند، شهرداری تهران اقدام خواهد کرد.