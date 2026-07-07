به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهر اصفهان که موجب بروز نارضایتی در میان شهروندان و بروز اختلال در شبکه توزیع نیرو شده بود، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت‌ها به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ حسن علی‌اکبری افزود: در تحقیقات پلیس ۶ نفر از اعضای اصلی این باند سرقت در مخفیگاه خود شناسایی و دستگیر شدند.

وی گفت:متهمان در بازجویی‌های پلیس، به ۶۰ فقره سرقت سیم و کابل برق در مناطق مختلف شهر اصفهان اعتراف کردند، این سارقان همچنین اقرار کردند که اموال مسروقه را به ۲ نفر از مالخران حرفه‌ای می‌فروختند که با پیگیری‌های پلیس، این دو نفر نیز در عملیاتی جداگانه شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ علی‌اکبری با اشاره به حجم بالای اموال کشف شده در این عملیات افزود: در بازرسی از مخفیگاه‌های سارقان، ۲ تُن و ۱۵۵ کیلوگرم سیم و کابل برق سرقتی کشف و ضبط شد..

وی با تأکید بر اینکه پلیس با اشراف اطلاعاتی، اجازه جولان به سارقان و برهم‌زنندگان امنیت اقتصادی را نخواهد داد، ادامه داد: پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات، جهت انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی ارجاع داده شد.