به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ همزمان با وداع تاریخی ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان با رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و چهار عضو خانواده شهید ایشان، محفل انس با قرآن و گرامی داشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب در شهرستان سپیدان برگزارشد.

این مراسم با هدف نشر و ترویج فرهنگ قرآنی به نیابت از رهبر شهید و چهار عضو خانواده شهید ایشان، و شهدای جنگ تحمیلی سوم با حضور قشر‌های مختلف مردم و قاریان ممتاز و کشوری در امامزاده سید میر احمد علیه السلام شهر اردکان سپیدان برپا شد.

این محفل قرآن و گرامی داشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب به همت شورای توسعه فرهنگ قرآنی سپیدان برگزار شده است و تا روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه در نقاط مختلف شهرستان سپیدان ادامه دارد.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۸۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.