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عواید کارت مرزنشینان باید به صورت کامل توسط کارگزاران پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون کولبری که با تلاشهای گسترده مسوولان استانی و نمایندگان مجلس به تصویب رسیده، در مرحله اجرا با مشکلات متعددی مواجه است و باید با رفع ایرادات، منافع حاصل از آن توسط کارگزاران به طور کامل به کولبران و مرزنشینان اختصاص یابد.
کمال حسینپور افزود: در حال حاضر برخی دارندگان کارت مرزنشینی ماهانه بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند، اما کارگران و مرزنشینان در زمان دریافت این مبالغ تنها حدود نیمی از آن را دریافت میکنند که این موضوع تخلف است.
وی همچنین با اشاره به مشکلات مربوط به کارتهای مرزنشینی گفت: با وجود پیگیریهای مستمر، بیش از ۶ هزار کارت مرزنشینی همچنان غیرفعال است و دارندگان این کارتها از مزایا و تسهیلات پیشبینیشده بهرهمند نمیشوند.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت مرز کیله سردشت اشاره کرد و گفت: فعالسازی مرز کیله با پیگیری بیشتر و تعامل مؤثر با طرف اقلیم کردستان عراق ضروری است و زیرساختهای مورد نیاز از جمله احداث و تجهیز سالن انتظار نیز باید هرچه سریعتر فراهم شود.