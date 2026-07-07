اشک، حسرت و تجدید بیعت در همدان ؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، دلدادگانی که توفیق حضور در مراسم اصلی تشییع قائد امت را نیافتند با حضور در اینگونه مراسم ها، بار دیگر ثابت کردند که ایران اسلامی همواره پایدار و سربلند است.

آنان معتقدند هرچند از حضور در مراسم اصلی بازمانده‌اند، اما این روضه ها، تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های قائد شهید امت است.

در روضه‌های خانگی خبری از نورپردازی و بلندگو‌های پرقدرت نیست، اما صمیمیتی در این مجالس وجود دارد که در هیچ فضای دیگری تکرار نمی‌شود؛ جایی که همه یکدیگر را می‌شناسند و عزاداری با محبت و همدلی درهم آمیخته است.