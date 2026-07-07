آیین تشییع و وداع میلیونی مردم ایران با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در کنار اجلاس سران ناتو در آنکارا، به یکی از مهم‌ترین موضوعات صفحه نخست روزنامه‌های ترکیه تبدیل شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ آیین تشییع و وداع میلیونی مردم ایران با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در کنار اجلاس سران ناتو در آنکارا، به یکی از مهم‌ترین موضوعات صفحه نخست روزنامه‌های ترکیه در روز سه‌شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (۷ ژوئیه ۲۰۲۶) تبدیل شد.

بازتاب تشییع رهبر شهید ایران در روزنامه‌های ترکیه بازتاب تشییع رهبر شهید ایران در روزنامه‌های ترکیه بازتاب تشییع رهبر شهید ایران در روزنامه‌های ترکیه بازتاب تشییع رهبر شهید ایران در روزنامه‌های ترکیه بازتاب تشییع رهبر شهید ایران در روزنامه‌های ترکیه بازتاب تشییع رهبر شهید ایران در روزنامه‌های ترکیه

- آیدینلیک گسترده‌ترین پوشش را به مراسم تشییع اختصاص داد و تیتر اصلی صفحه نخست خود را با عنوان بزرگ «İRAN AYAKTA»، به معنای (ایران ایستاده است) منتشر کرد؛ این روزنامه در گزارش خود نوشت که از نخستین ساعات بامداد، خیابان‌های تهران مملو از جمعیتی شد که با شعار‌های ضد آمریکا و ضد اسرائیل برای وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی گرد هم آمدند و به دلیل حضور بسیار گسترده مردم، رسانه‌های غربی ناچار شدند برآورد‌های ویژه‌ای از میزان جمعیت منتشر کنند.

- آیدینلیک مسیر حرکت پیکر رهبر شهید را نیز تشریح کرده و نوشته است که مراسم از خیابان دماوند آغاز شد، پس از عبور از میدان امام حسین (ع)، میدان انقلاب و خیابان آزادی، در نهایت به میدان آزادی رسید؛ مسیری حدود ۱۵ کیلومتر که به نوشته این روزنامه، مردم در سراسر آن با در دست داشتن پرچم‌های ایران و تصاویر رهبر شهید، پیکر ایشان را تا محل مراسم بدرقه کردند.

- در ستون سمت چپ صفحه نخست نیز آیدینلیک با اشاره به ابعاد مراسم نوشته است: «رهبر شهید ایران، علی خامنه‌ای با حضور میلیون‌ها نفر در تهران بدرقه شد. مردم از همه اقشار جامعه، نیرو‌های مسلح و مسئولان دولتی در این مراسم حضور یافتند؛ مردمی که نه برای یک تشییع، بلکه گویی برای اعزام به جبهه در خیابان‌ها به راه افتاده بودند.»

روزنامه بیرگون (BirGün)

- بیرگون که تمرکز اصلی خود را بر اعتراضات ضد ناتو و مسائل داخلی ترکیه قرار داده است، تصویری بزرگ از تجمع گسترده مردم ایران را در پایین صفحه نخست منتشر کرد؛ این روزنامه در گزارش خود نوشت که میلیون‌ها نفر در تهران برای وداع با رهبر ایران گرد هم آمدند و در مراسم، شعار‌هایی درباره آمادگی برای مقابله با هرگونه جنگ احتمالی سر داده شد.

روزنامه جمهوریت (Cumhuriyet)

- جمهوریت در ستون کناری صفحه نخست، تصویری از مراسم تشییع منتشر کرد و نوشت که مراسم وداع با رهبر فقید ایران با حضور انبوه مردم در تهران برگزار شد؛ این روزنامه همچنین به تحلیل پیامد‌های سیاسی پس از این مراسم پرداخت و احتمال برخی تغییرات در فضای مدیریتی و سیاسی ایران را مورد اشاره قرار داد.

روزنامه قرار (Karar)

- این روزنامه با انتشار تصویری از مراسم تشییع، از حضور گسترده مردم ایران خبر داد؛ این روزنامه همچنین نوشت که شرکت‌کنندگان در مراسم با سر دادن شعارهایی، بر ادامه مسیر و انتقام خون رهبر شهید تأکید کردند.

روزنامه ملی گازته (Milli Gazete)

- ملی گازت اگرچه تیتر اصلی خود را به تحولات سوریه اختصاص داده بود اما در بخش اخبار بین‌الملل صفحه نخست، خبر برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید ایران و حضور گسترده مردم در تهران را منتشر کرد.

روزنامه نفس (Nefes)

- روزنامه نفس در یکی از ستون‌های صفحه نخست، به انتشار تصویری از مراسم تشییع پرداخت و از حضور میلیونی مردم ایران در این آیین خبر داد؛ هرچند تمرکز اصلی این روزنامه بر اجلاس سران ناتو در آنکارا بود.

روزنامه اورنسل (Evrensel)

- اورنسل نیز تصویری از مراسم تشییع را در صفحه نخست منتشر کرد و در گزارشی کوتاه به حضور گسترده مردم و فضای حاکم بر مراسم اشاره کرد؛ با این حال، تمرکز اصلی این روزنامه بر مخالفت با اجلاس ناتو و مسائل کارگری ترکیه بود.

- بازتاب مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در صفحه نخست روزنامه‌های ترکیه نشان داد که این رویداد، صرف‌نظر از گرایش‌های سیاسی رسانه‌ها، یکی از مهم‌ترین موضوعات خبری روز در ترکیه بوده است. در حالی که برخی روزنامه‌ها همچون آیدینلیک با ادبیاتی همدلانه و برجسته به پوشش این مراسم پرداختند، رسانه‌های منتقد دولت ترکیه بیشتر از منظر خبری یا در کنار تحولات اجلاس ناتو به آن پرداختند. این بازتاب گسترده هم‌زمان با آغاز اجلاس سران ناتو در آنکارا باعث شد دو رویداد مهم منطقه‌ای به صورت هم‌زمان در کانون توجه رسانه‌های ترکیه قرار گیرند.