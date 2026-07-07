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استاندار مازندران از تخصیص بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای راهسازی، تعریض و ایمنسازی شهرستان جویبار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از تخصیص بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرحهای راهسازی، تعریض و ایمنسازی محورهای ارتباطی شهرستان جویبار خبر داد و گفت: افزایش ایمنی راهها و حفظ جان مردم، اولویت اصلی مدیریت استان است.
مهدی یونسی رستمی در بازدید میدانی از طرحهای راهسازی و زیرساختی شهرستان جویبار، روند اجرای طرحهای در دست اجرا را بررسی کرد و بر تسریع در تکمیل محورهای حادثهخیز این شهرستان تأکید کرد.
وی در حاشیه بازدید از طرح تعریض محور پل شیبآببندان تا سهراه خدمات، این مسیر را یکی از محورهای پرتردد و حادثهخیز جویبار دانست و اظهار کرد: رفع گرههای ترافیکی و افزایش ایمنی محورهای ارتباطی از مطالبات جدی مردم است و مدیریت استان برای تکمیل این پروژهها با تمام توان پای کار است.
استاندار مازندران با اشاره به طرح تعریض محور جویبار به سیمرغ افزود: عملیات تعریض این محور به طول سه کیلومتر و با اعتبار ۶۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است و تلاش میکنیم این طرح تا هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
یونسی رستمی همچنین از آغاز عملیات اجرایی تعریض محور پل شیبآببندان تا سهراه خدمات خبر داد و گفت: این طرح به طول یکهزار و ۲۰۰ متر در دو طرف مسیر و با اعتبار ۷۵ میلیارد تومان اجرا میشود و نقش مهمی در کاهش خطرات ترافیکی و روانسازی عبور و مرور خواهد داشت.
وی ادامه داد: تعریض و ایمنسازی محور سهراه خدمات تا کارخانه آرد جویبار نیز به طول یکهزار متر و با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان در حال اجراست و برنامهریزی شده این طرح نیز همراه با سایر طرحهای راهسازی شهرستان تا هفته دولت به بهرهبرداری برسد.
استاندار مازندران با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه راهداری شهرستان خاطرنشان کرد: در سال گذشته پنج کیلومتر از محور لاریم به کوهیخیل و همچنین مسیر دونچال به طول یکهزار و ۲۰۰ متر از محدوده گلمحله تا بیکارآیش تکمیل و به بهرهبرداری رسید.
وی از اجرای طرح احداث پل و تعریض محور لاریم تا شهر کوهیخیل به طول سه کیلومتر و با اعتبار ۶۵ میلیارد تومان به عنوان یکی دیگر از طرحهای مهم شهرستان یاد کرد و گفت: این پروژه پس از تکمیل، بخشی از مشکلات ترافیکی و ایمنی این محور را برطرف خواهد کرد.
یونسی رستمی با تأکید بر نگاه ویژه دولت به توسعه زیرساختهای حملونقل شهرستان جویبار تصریح کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژههای راهسازی، راهداری و ایمنسازی محورهای شهرستان تخصیص یافته است.
وی افزود: این اعتبارات با هدف کاهش حوادث رانندگی، افزایش ایمنی راهها، تسهیل تردد شهروندان و ارائه خدمات بهتر به مسافران و گردشگران هزینه خواهد شد.
استاندار مازندران توسعه زیرساختهای ارتباطی را از الزامات پیشرفت شهرستان دانست و گفت: با بهرهبرداری از این پروژهها، شاهد کاهش گرههای ترافیکی، ارتقای ایمنی مسیرها و افزایش رضایتمندی مردم خواهیم بود.