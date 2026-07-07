سرمربی تیم ملی پاراوزنه‌برداری جوانان ایران گفت: رهبر شهید به حدی پیگیر مسائل ورزش و ورزشکاران بودند که اسامی و افتخارات ما را به خاطر داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، غلامحسین چلتوکار با اشاره به دیدارهایی که با رهبری داشت، اظهار کرد: اولین دیدار من با مقام معظم رهبری به پس از مقام آوری در پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن برمی‌گردد که به خدمت آقا رسیدیم و نماز ظهر را هم با ایشان خواندیم. پس از آن هم زمانی که به عنوان سرمربی تیم ملی پاراوزنه‌برداری جوانان ایران انتخاب شدم و در مسابقات پاراآسیایی به موفقیت رسیدیم بار دیگر به خدمت رهبری رسیدیم و با ایشان دیدار کردیم.

هرگز فکر نمی‌کردم رهبری تا این حد پیگیر ورزشکاران باشد

وی ادامه داد: زمانی که به ما اعلام شد قرار است با رهبری دیدار داشته باشیم بسیار خوشحال شدیم. نکته قابل تامل این است زمانی که با رهبری دیدار کردیم هرگز فکرش را نمی‌کردم که ایشان تا این اندازه پیگیر ورزشکاران بوده باشند. ایشان حتی همه ما را به اسم می‌شناختند و حتی یادشان بود که در پارالمپیک ۲۰۰۴ آتن، من به عنوان جوان‌ترین ورزشکار پارالمپیک بودم و من را کاملاً می‌شناختند و گفتند شما همان ورزشکار جوان هستید که اکنون سرمربی تیم ملی شده‌آید.

در دیدار با رهبری احساس غریبی نداشتیم

چلتوکار افزود: نکته قابل تامل دیگر این بود وقتی در محضر حضرت آقا بودیم اصلاً احساس غریبی نداشتیم و انگار در حال صحبت کردن با پدرمان بودیم. منظورم این است تا این اندازه احساس راحتی داشتیم و ایشان نیز کاملاً به حرف‌های ما توجه داشتند.

جملات کلیدی رهبری خطاب به ورزشکاران

سرمربی تیم پاراوزنه‌برداری جوانان ایران عنوان کرد: بعد از اینکه از دیدار رهبری برگشتیم به خودم قول دادم تا آخرین لحظه عمرم پای این کشور بمانم و در حیطه ورزش جوانانی را تربیت کنم که همیشه پرچم ایران را به اهتزاز در بیاورند. رهبری نیز همیشه خطاب به ورزشکاران تاکید داشتند که دست از تلاش برندارید و امید داشته باشید و همیشه می‌گفتند شما دچار معلولیت نیستید فقط کمی دچار محدودیت هستید و می‌توانید پرچم کشور را در میادین مختلف بالا ببرید و همه به شما افتخار کنند. این‌ها جملات کلیدی بود که از رهبری برای ما به یادگار مانده است.

با شهادت رهبری تصمیم گرفتم فقط در ایران مربیگری کنم

چلتوکار بیان داشت: زمانی که متوجه شدیم رهبر عزیزمان شهید شده است این موضوع برایم قابل باور نبود. واقعاً لحظه سختی بود؛ زمانی آرزویم این بود در کشورهای دیگر مربیگری کنم، اما موقعی که جنگ شروع شد به این نتیجه رسیدم اگر میلیاردها تومان به من پول بدهند هرگز به آن کشورها نخواهم رفت و حتی اگر دیگر سرمربی تیم ملی هم نباشم، در شهر خودم به جوانان خدمت خواهم کرد.

وی تاکید کرد: ما ورزشکاران و مربیان تلاش خواهیم کرد تا ان‌شاءالله بتوانیم برای حضور در میادین مختلف بین‌المللی و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در بالاترین سطح ممکن باشیم و همیشه پرچم ایران اسلامی را بالا نگه داریم.