فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده و کشف ۱۸ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در محور‌های مواصلاتی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان از کشف ۱۸ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در اجرای طرح کنترل محور‌های مواصلاتی خبر داد.

سرهنگ جعفر اسکینی گفت: مأموران ایستگاه بازرسی شهرستان دلیجان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، به یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۱۸ هزار لیتر مخلوط قیر و گازوئیل فاقد مجوز حمل کشف شد که برابر نظر کارشناسان، ارزش محموله کشف‌شده حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان دلیجان با اشاره به تشکیل پرونده در این زمینه گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و سوخت کشف‌شده نیز به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.

سرهنگ اسکینی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند و تأکید کرد: مشارکت مردم در کنار تلاش‌های شبانه‌روزی پلیس، نقش مؤثری در حفظ امنیت اقتصادی و مقابله با قاچاق دارد.