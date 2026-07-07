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مردم مؤمن و انقلابی شهرستان قرچک سهشنبه ۱۶ تیرماه، برای گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی در مسجد جامع این شهرستان حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این آیین، سخنران مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم راه، آرمانها و مکتب ایشان تأکید کردند .همچنین در ادامه، مراسم مرثیهسرایی و سوگواری برگزار شد و حاضران با قرائت فاتحه و ذکر مصیبت، یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشتند.
شرکتکنندگان در این مراسم با تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدای والامقام، بر ادامه راه رهبر شهید و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.