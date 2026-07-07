مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه از پایش مستمر و مدیریت بهینه توزیع سوخت در ۱۰ شهرستان زیرمجموعه این منطقه خبر داد و تأکید کرد: هیچ‌گونه نگرانی بابت موجودی سوخت در انبار‌های منطقه وجود ندارد و سوخت‌رسانی به‌صورت پایدار در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احمد باقری با اشاره به اینکه منطقه تربت حیدریه به‌دلیل قرارگیری در گلوگاه مواصلاتی استان‌های مرکزی و جنوبی کشور از مناطق پردد و راهبردی است، افزود: برنامه‌ریزی‌های دقیقی برای تأمین پایدار سوخت در منطقه تربت حیدریه صورت گرفته و با استقرار گروه‌های عملیاتی در مسیر‌های پرتردد، تمامی نیاز‌های سوختی زائران و مسافران به‌ویژه در ایام وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب به‌صورت کامل تأمین شده است.

وی با تشریح گستره عملیاتی این منطقه که افزون بر جنوب خراسان رضوی، تأمین سوخت بخشی از استان خراسان جنوبی و شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان را نیز پوشش می‌دهد، بیان کرد: منطقه تربت‌حیدریه به‌دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، یکی از شاهراه‌های اصلی تردد مسافران استان‌های اصفهان، فارس، یزد، هرمزگان، خراسان جنوبی، کرمان و سیستان و بلوچستان به شمار می‌رود. بر همین اساس، فعالیت بیش از ۷۰ باب جایگاه عرضه سوخت مایع و ۳۰ باب جایگاه سی‌ان‌جی در این منطقه با نظارت دقیق کارشناسان، به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام است.

تضمین زنجیره تأمین و ذخیره‌سازی سوخت

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت‌حیدریه با تأکید بر اینکه هیچ‌گونه نگرانی بابت موجودی سوخت در انبار‌های منطقه وجود ندارد، افزود: با هدف پایش لحظه‌ای و اطمینان از استمرار سوخت‌رسانی، گروه‌های عملیاتی منطقه در طول مسیر‌های مواصلاتی مستقر شده‌اند. وظیفه اصلی این تیم‌ها افزون بر نظارت بر توزیع فرآورده، تسهیل سوخت‌رسانی به مسافران و پاسخگویی به هرگونه نیاز احتمالی مراجعان است.

باقری تصریح کرد: تحلیل آمار‌های مصرف، نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی تقاضای بنزین نسبت به روز‌های عادی است که با تدابیر اندیشیده شده، سوخت‌رسانی به مبادی مصرف بدون کوچکترین وقفه تداوم دارد.

وی با اشاره به اقدام‌های رفاهی برای رفاه حال مسافران، گفت: با همراهی منطقه، ۶ موکب در مسیر‌های اصلی برپا شده که نیرو‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه در آنجا مستقر هستند.

باقری ادامه داد: با هدف رفع دغدغه‌های مراجعان در خصوص کارت هوشمند سوخت، ۵ دستگاه صدور آنی کارت سوخت در نواحی تحت پوشش نصب شده است که دو دستگاه در ناحیه مرکزی (تربت‌حیدریه) و سه دستگاه دیگر در شهرستان‌های سایر نواحی مستقر هستند.

عرضه رایگان سی‌ان‌جی در دو جایگاه منطقه تربت حیدریه

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تربت حیدریه درباره عرضه رایگان سی‌ان‌جی در برخی جایگاه‌های منطقه تربت‌حیدریه یادآور شد: به منظور بهره‌مندی مسافران از سبد متنوع سوخت، در شهرستان‌های گناباد و رشتخوار، طرح عرضه رایگان سوخت سی‌ان‌جی در جایگاه‌های منتخب، طی یک هفته گذشته در دستور کار قرار گرفته که بازخورد مثبتی از سوی مراجعان به همراه داشته است.

باقری با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای سوخت‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودرو‌های امدادی گفت: به‌منظور جلوگیری از ایجاد صف و تسریع در سوخت‌رسانی، ۶ جایگاه اختصاصی برای اتوبوس‌های واحد و ناوگان ترانزیت در شهرستان‌های مختلف منطقه تعیین شده تا خدمات‌رسانی به ناوگان حمل‌ونقل عمومی با بالاترین سرعت انجام شود.

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