مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی گفت: پروژه تأمین آب شرب مجتمع روستایی یزدکان با بیش از ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه تکمیل قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،تقی پاشایی افزود: با بهره‌برداری از این طرح، آب شرب پایدار ۹۶۲ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۳۸۴۱ نفر در چهار روستای این شهرستان تأمین خواهد شد.

وی با اشاره به روند اجرای طرح افزود: در فاز نخست پروژه، بیش از دو کیلومتر خط انتقال اجرا شده و عملیات احداث ایستگاه پمپاژ میانی نیز به بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است. همچنین احداث دیوار ساحلی، اجرای فونداسیون ایستگاه سرچاهی، اصلاح ۵.۶ کیلومتر شبکه توزیع با مشارکت دهیاری و استانداردسازی ۱۰۰ فقره انشعاب مشترکان از دیگر اقدامات انجام‌شده در این مرحله است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرستان خوی ادامه داد: قرارداد فاز نخست پروژه تاکنون بیش از ۸۵ درصد پیشرفت ریالی داشته و همزمان عملیات اجرایی فاز دوم نیز به پیمانکار واگذار شده است.

پاشایی گفت: در فاز دوم، بیش از سه کیلومتر خط انتقال اجرا و ایستگاه‌های سرچاهی و پمپاژ میانی تجهیز و راه‌اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تکمیل این پروژه نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه توزیع آب و بهبود خدمات‌رسانی به روستاهای تحت پوشش دارد، افزود: اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی با هدف رفع تنش آبی و تأمین آب شرب پایدار در مناطق مختلف شهرستان خوی ادامه دارد.