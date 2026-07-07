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فرمانده نیروی قدس سپاه گفت که تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در عراق، عزم ملتهای ایران و عراق را در مقابله با «فتنههای آمریکا» بیشتر میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ اسماعیل قاآنی پیش از آغاز تشییع پیکر آیت الله سیدعلی خامنهای در عراق در پیامی تأکید کرد: «تشییع بینظیر پیکر مطهر امام شهیدمان در عراق بهمانند تشییع با عظمت شهیدان سلیمانی و ابومهدی، مشتهای در هم گره شده دو ملت دربرابر فتنههای آمریکایی را محکمتر و خط سرخ خونخواهی را پررنگتر خواهد ساخت.»
او نوشت که مطالبه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی و برنامهریزی گسترده برای این واقعه تاریخی توسط دولت و ملت عراق، عمق پیوند معنوی دو ملت بزرگ عراق و ایران را به همه جهانیان نشان میدهد.
فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: حمایت مقام معظم رهبری شهید از مردم بزرگ عراق و به میدان آمدن مرجعیت عزیز باعث نبرد شهید سلیمانی در کنار جوانان فداکار عراق با داعش و آمریکای متجاوز شد تا اینکه ترامپ جنایتکار قهرمان دو ملت را به همراه فرمانده عالی مقام حشد الشعبی ابومهدی المهندس به شهادت رساند.