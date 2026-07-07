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مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی از اجرای طرح هادی در ۶۱ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا مقدم با اشاره به اینکه آذربایجانغربی دارای ۲ هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار است، اظهار کرد: در کنار اجرای طرح هادی، روند توسعه و بهسازی معابر روستایی نیز ادامه دارد.
وی بابیان اینکه عملیات آسفالتریزی، جدولگذاری و سنگفرش معابر در یکهزار و ۳۲۵ روستا به پایان رسیده، افزود: این اقدامات نقش مهمی در بهبود زیرساختهای روستایی، ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، افزایش ایمنی تردد و کاهش مهاجرت به شهرها داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت افزایش اعتبارات عمرانی این نهاد گفت: با تقویت منابع مالی، امکان اجرای طرح هادی در روستاهای بیشتری فراهم شده و شاخص برخورداری روستاهای استان از خدمات زیربنایی و عمرانی بیش از پیش ارتقا خواهد یافت.
مقدم خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای روستایی و اجرای طرح هادی از مهمترین برنامههای بنیاد مسکن برای ایجاد توسعه متوازن، بهبود سیمای روستاها، تسهیل خدماترسانی و فراهم کردن زمینه ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی به شمار میرود.