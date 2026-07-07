پخش زنده
امروز: -
رهبر شهید انقلاب اسلامی، نه تنها یک انسان که یک مکتب بود؛ مکتبی که درس شجاعت را از کربلای حسین (ع) آموخت و در برابر یزیدیان زمان، نه بیعت کرد و نه سر تسلیم فرود آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رهبر شهید انقلاب اسلامی، نه تنها یک انسان که یک مکتب بود؛ مکتبی که درس شجاعت را نه از کتابها که از کربلای حسین (ع) آموخت و در برابر یزیدیان دوران، هرگز تن به بیعت نداد و سر تسلیم فرود نیاورد.
او با اقتداری محکم و در عین مظلومیت، تمام هستی خود را وقف دین، اسلام و این مملکت کرد و خانوادهی خود را نیز در این راه فدا نمود. رهبر شهید، وطنپرستی واقعی بود که هیچگاه از سیمخاردارهای دشمن عبور نکرد، مگر آنکه از سیمخاردار نفس خود گذشت و به ما آموخت که عزت از خداست، نه از کشورهای بیگانه و نه از آمریکا.
او با تکیه بر خودباوری، استقلال و توان داخلی، از ایران قوی سخن گفت و تأکید داشت که هیچکس دلسوزتر از ایرانیان برای ایران نیست. در مقابل، کسانی که گوش و جانشان به ندای بیگانه بود و وابسته به استکبار، با تهمتها و دروغپردازیها سعی در کوچکنمایی قامت استوار او داشتند، اما شهید بزرگتر از آن بود که در بند این واژهها بماند.
وی با نگاهی فراتر از تهمتها، دغدغهی دین و مردم داشت و از هیچ قدرتی هراسی نداشت. او همواره به پیشرفت ایران و ایرانی میاندیشید و با جان ناقابل و آبروی اندک خود، راهی را پیمود که امروز چراغ فروپاشی استکبار و شکست ابهت آمریکا و اسرائیل شده است.
رهبر شهید، اندیشهی امام خمینی (ره) و مکتب ناب او را تبیین کرد و زیرساختهای جامعهی اسلامی را برای رسیدن به قلههای عزت مهیا ساخت. او با شهادت خود، نامش را در تاریخ ماندگار کرد و امروز ایران و ایرانی تا ابد مدیون اوست.
گزارش از عباس نواییان