مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی از فعالیت ۲۰۱ مدرسه کانکسی با ۲۶۷ کلاس درس در سطح استان خبر داد و گفت: جمع‌آوری این مدارس و جایگزینی آن‌ها با فضاهای آموزشی استاندارد از اولویت‌های اصلی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عارف خدرلو اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۷ مدرسه کانکسی مستقل با ۱۱۵ کلاس درس و ۹۴ مدرسه کانکسی ضمیمه با ۱۵۲ کلاس در آذربایجان‌غربی فعال هستند.

وی افزود: شهرستان مهاباد با ۲۹ مدرسه و ۳۰ کلاس، بیشترین تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی مستقل را در استان دارد. همچنین شهرستان خوی با ۲۱ مدرسه و ۲۸ کلاس، بیشترین تعداد مدارس و کلاس‌های کانکسی ضمیمه را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در توزیع فضاهای آموزشی، جمع‌آوری مدارس کانکسی را از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل برشمرد و تصریح کرد: مدارس کانکسی، به‌ویژه کلاس‌های ضمیمه مستقر در حیاط مدارس، فضای فیزیکی مورد نیاز دانش‌آموزان را محدود کرده‌اند و باید هرچه سریع‌تر با فضاهای آموزشی استاندارد جایگزین شوند.

خدرلو خاطرنشان کرد: جایگزینی مدارس کانکسی با ساختمان‌های استاندارد، گامی مهم در مسیر توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی محیطی مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان است.