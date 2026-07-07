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مرحله ششم طرح کالابرگ الکترونیکی همزمان با سراسر کشور در استان کردستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، یک میلیون و ۷۸۰ هزار و ۸۴۱ کردستانی مشمول دریافت کالا برگ هستند.
بر اساس برنامه اعلام شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از دیروز۱۵ تیر کالابرگ کد ملیهای صفر، یک و ۲ و همچنین خانوارهای تحت پوشش و نیروهای مسلح شارژ شد.
بر این اساس، کالابرگ کد ملی سرپرستان خانوار با رقم انتهایی انتهایی ۳، ۴، ۵ و ۶ بیستم و کد ملیهای ۷، ۸ و ۹ نیز از بیستوپنجم هر ماه شارژ شده و خانوارها تا پایان ماه بعد مهلت دارند تا نسبت به خرید کالاهای اساسی اقدام کنند.
بر اساس آخرین آمار، بیش از ۱۵ هزار فروشگاه خرد، عمده و زنجیرهای در استان به سامانه کالابرگ الکترونیکی متصل هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان همچنین عنوان کرد: در راستای نظارت بر اجرای درست طرح، ۲۰ اکیپ گشت مشترک متشکل از نمایندگان فرمانداریها، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سطح استان فعال هستند و تاکنون بیش از هشت هزار و ۲۰۰ مورد بازرسی از فروشگاههای عرضهکننده کالاهای مشمول طرح انجام شده است.