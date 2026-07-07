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اسعد العیدانی، استاندار بصره، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید امت، آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای رهبر مجاهد شهید را در استانهای نجف اشرف و کربلای معلی رویدادی تاریخی در عراق توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار بصره، اسعد العیدانی افزود: تشییع شهید امت، آیتالله العظمی خامنهای (قدس سره الشریف) در سرزمین پاک عراق، پیامی روشن به جهانیان است که این شهید، شهید همه امت اسلامی است و ملت عراق با افتخار در وداع با ایشان حضور خواهد یافت.
وی که پیشتر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را در استان بصره تعطیل رسمی اعلام کرده بود، خاطر نشان کرد: این تصمیم با هدف فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده شهروندان در مراسم تشییع اتخاذ شده است.
استاندار بصره همچنین از اختصاص ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال شرکتکنندگان در مراسم تشییع شهید امت، آیتالله العظمی خامنهای (قدس سره الشریف) از بصره به نجف اشرف و بازگشت آنان خبر داد و تصریح کرد: این اتوبوس از روز سهشنبه ساعت ۱۰ صبح از شهرک ورزشی بصره به سمت نجف اشرف در حرکت است.