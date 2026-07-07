رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مراغه گفت:طرح بهسازی محوطه رصدخانه این شهر با تخصیص اعتبار ۹۰ میلیارد ریالی انجام می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، جواد محرم پور اظهار کرد:اعتبار ۹۰ میلیارد ریالی از محل ماده ۲۳ قانون بودجه امسال تامین شده که مقرر است به مدت سه سال برای مرمت، بهسازی و ساماندهی این مجموعه نفیس علمی، تمدنی و فرهنگی اختصاص یابد.

وی گفت: ۹۰ میلیارد ریال از بابت بودجه سال ۱۴۰۴ در بهمن ماه پارسال تخصیص یافته و همه مبلغ جذب شده است.

محرم پور افزود:به زودی عملیات بهسازی وارد فاز اجرایی خواهد شد که طی آن همه طرح‌های نیمه تمام مجموعه تکمیل و به اتمام می‌رسد.

وی ادامه داد:بر همین اساس احداث و تکمیل دیوار حایل که نیمه تمام مانده است و همچنین بروزرسانی مصوبات مربوط به نقشه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با جذب اعتبارات یاد شده صورت می‌گیرد.