پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران از تعطیلی تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و دانشگاههای استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه خبر داد و گفت: شعب بانکها و دستگاههای خدماترسان از این تصمیم مستثنا هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از تعطیلی تمامی ادارات، دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی و دانشگاههای استان در روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه خبر داد و اعلام کرد: شعب بانکها و دستگاههای خدماترسان همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به حضور گسترده و باشکوه مردم ولایتمدار مازندران در آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: این تصمیم با هدف تسهیل تردد زائران و فراهم کردن زمینه حضور هرچه باشکوهتر مردم استان در آیین تشییع قائد شهید امت که روز ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس برگزار میشود، گرفته شده است.
وی با تأکید بر استمرار خدمات عمومی افزود: تمامی شعب بانکها و دستگاههای خدماترسان از جمله مراکز امدادی، درمانی و خدماتی طبق روال معمول فعال بوده و خدمات لازم را به شهروندان ارائه خواهند کرد.
استاندار مازندران حضور گسترده مردم در این آیینها را جلوهای از وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی و شهدا دانست و خاطرنشان کرد: این حضور، نمادی از وحدت، همبستگی و عزت ملی ملت ایران است.