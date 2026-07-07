به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سجاد قناعتیان گفت: به منظور استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی، کاهش آثار تنش کم‌آبی و پیشگیری از افت عملکرد در واحد سطح که باعث کاهش بنیه اقتصادی بهره‌برداران می‌شود، عملیات احیا و مرمت قنوات به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

او بیان کرد: از طرح‌های اجرا شده در سال ۱۴۰۴ تاکنون، پنج رشته قنات به طول یک کیلومتر با اعتباری افزون بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اعتبارات استانی احیا و مرمت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم افزود: همچنین دو رشته قنات به طول ۳۰۰ متر با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه و حمایت بخش کشاورزی و با اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیون تومان و هفت رشته قنات دیگر به طول ۲.۸ کیلومتر با بهره‌گیری از تسهیلات قرض‌الحسنه بنیاد علوی و اعتباری افزون بر ۲۱ میلیارد تومان مرمت و بازسازی شده است.

قناعتیان با تأکید بر اهمیت قنوات در تأمین آب پایدار بخش کشاورزی بیان کرد: احیا و نگهداری این سازه‌های ارزشمند، نقش مهمی در استمرار تولید، حفظ اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع آب دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم در پایان گفت: عملیات مرمت قنوات با هدف افزایش استحصال آب خروجی، است.