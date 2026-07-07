استقرار موکب سیار راه و شهرسازی در مسیر زائران تشییع رهبر شهید
موکب سیار اداره کل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد در تقاطع پلیسراه یاسوج–شیراز–اصفهان به زائران و مسافران خدماترسانی می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد، موکب سیارهمزمان با حرکت کاروانهای مردمی بهمنظور حضور در آیین تشییع رهبر شهید، در تقاطع پلیسراه یاسوج–شیراز–اصفهان مستقر است و به زائران و مسافران خدماترسانی می کند.
برپایی این موکب در مسیر پرتردد یاسوج–شیراز–اصفهان، جلوهای از همدلی، مسئولیتپذیری اجتماعی و مشارکت کارکنان اداره کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در خدمت به زائران و پاسداشت مقام والای رهبر شهید بود.