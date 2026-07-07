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وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: واردکنندگان کالاهای اساسی از این پس باید پیش از حمل کالا، گواهی بازرسی در مبدأ (COI) را دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: بر اساس اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان ملی استاندارد ایران، دریافت گواهی بازرسی در مبدأ (COI) برای تمامی کالاهای اساسی وارداتی الزامی است.
بر این اساس، واردکنندگان موظفاند پیش از حمل کالا، گواهی بازرسی را از شرکتهای معتبر بینالمللی دریافت کنند.
در این اطلاعیه آمده است: ارائه گواهی بازرسی در مبدأ، یکی از الزامات اصلی فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای اساسی وارداتی در سازمان ملی استاندارد ایران است و رعایت این الزام در فرآیند واردات کالاهای مشمول، ضروری خواهد بود.
لیست کد تعرفههای کالاهای اساسی اعلامی را اینجا ببینید