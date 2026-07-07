سازمان منابع طبیعی از مردم خواست به علت افزایش چشمگیر سطح پوشش گیاهی در جنگل‌ها و مراتع سراسر کشور، از روشن کردن آتش در طبیعت خودداری کنند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با تأکید بر اهمیت مدیریت و پیشگیری از حریق در عرصه‌های منابع طبیعی، گفت: یکی از موضوعات مهمی که رسانه‌ها باید به آن بپردازند، مدیریت حریق و اطفای حریق در کشور است.

رضا افلاطونی با اشاره به وضعیت پوشش گیاهی امسال، افزود: امسال به لطف بارندگی‌های بهاره و ایجاد پوشش مناسب در مراتع و جنگل‌های کشور، احتمال وقوع آتش سوزی در مقایسه باسال‌های گذشته افزایش یافته است.

وی در همین راستا از مردم خواست هنگام حضور در عرصه‌های طبیعی از روشن کردن آتش خودداری کنند.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: مردم باید دقت کنند در هر مکانی آتش روشن نکنند و در صورت روشن کردن آتش، حتماً از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

رضا افلاطونی همچنین توصیه کرد: در مناطقی که خطر سرایت آتش وجود دارد، از جمله پارک‌های جنگلی و عرصه‌های طبیعی مورد استفاده برای گردش و تفریح، مردم حتی‌المقدور از روشن کردن آتش خودداری کنند و در صورت نیاز، تنها در محل‌های مشخص‌شده این کار را انجام دهند.

وی با بیان اینکه مشارکت، همراهی و همکاری مردم و همچنین فرهنگ‌سازی در زمینه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع کشور می‌تواند به مدیریت بهتر حریق کمک کند، بر نقش کلیدی شهروندان در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشوردر پایان از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی برای مقابله با آتش‌سوزی خبر داد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند.