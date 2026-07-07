مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از آمادگی کامل مرز خسروی برای تردد زائرانی خبر داد که قصد دارند برای شرکت در مراسم تشییع امام شهید، عازم کشور عراق شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی با بیان اینکه همه امکانات و زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات به زائرانی که قصد شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در کشور عراق را دارند فراهم شده، افزود: امکانات و تجهیزات راهداری در تمامی محورهای مواصلاتی از ورودی استان در کنگاور تا نقطه صفر مرزی خسروی، در آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی از فعالیت گشت‌های راهداری در محورهای استان و خصوصا نقاط حادثه‌خیز یاد کرد و گفت: راهدارخانه‌ها نیز در آمادگی کامل قرار دارند و شرایط برای اسکان احتمالی و اضطراری افرادی که در راه بمانند فراهم شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه همچنین با اشاره به آمادگی کامل مجتمع‌های خدمات رفاهی استان برای ارائه خدمات به زائرینی که قصد بدرقه رهبر شهید انقلاب در عراق را دارند، خاطرنشان کرد: ۱۲ مجتمع خدمات رفاهی استان در مسیر بزرگراه کربلا و محورهای منتهی به مرز واقع شده که این مجتمع‌ها کاملا فعال بوده و نظارت بر آنها نیز به صورت مستمر انجام می‌شود.

به گفته این مسئول، در زمینه امکانات حمل و نقل عمومی نیز مشکلی برای جابجایی زائرین وجود ندارد و ناوگان حمل و نقل برون شهری استان در آمادگی کامل قرار دارند.

سلیمی از آمادگی کامل مرز خسروی برای تردد زائرین نیز یاد کرد و ادامه داد: مرز خسروی در این ایام به صورت ۲۴ ساعته آماده تردد زائرین است و روند تردد افراد از مرز در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.