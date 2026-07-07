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در مسیرهای بازگشت زائران مراسم تشییع رهبر شهید به استان اصفهان ترافیک سنگین گزارش شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس پلیس راه استان اصفهان گفت: با پایان مراسم تشییع رهبر شهید در تهران و بازگشت برخی زائران از قم، هم اکنون در محورهای آزاد راه قم – کاشان – اصفهان، قم -سلفچگان، دلیجان و میمه- اصفهان شاهد ترافیک پرحجم و سنگین هستیم.
سرهنگ عبدالرضا میرزایی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه اصفهان استانی ترانزینی و محل اتصال برخی محورهای جنوبی با تهران و قم است، هم اکنون در محورهای اصفهان – بهارستان – شهرضا و سمیرم - یاسوج ترافیک پرحجم، اما روان گزارش شده است.
وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات لازم به منظور خدمت رسانی به زائران قائد شهید امت در محورهای استان اصفهان در نظر گرفته شده است، گفت: تمامی دستگاههای امدادی، خدماتی و انتظامی به منظور رفاه حال زائران در محورهای مواصلاتی مستقر شدهاند تا در صورت بروز مشکل به رانندگان خدمت رسانی کنند.
رییس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: با توجه به استقرار موکبهایی در طول مسیر بازگشت زائران از تهران و قم، به رانندگان توصیه میشود، در حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در مسیر استراحت کنند.
وی به رانندگان توصیه کرد: با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروهای جلویی و پرهیز از هرگونه سبقت غیرمجاز، نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی ایفا کنند.
سرهنگ میرزایی افزود: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی، انجام حرکات مخاطره آمیز و تغییر مسیرهای ناگهانی از مهمترین عوامل بروز تصادفات در مسیرهای پرتردد به شمار میرود.