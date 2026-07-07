به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان سپیدان گفت: در ساعت ۴:۲۴ سه‌شنبه ۱۶ تیرماه، گزارشی مبنی‌بر واژگونی سواری پراید در کیلومتر ۳۰ جاده سپیدان_شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

مهدی خورشیدی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه سه مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، عملیات رهاسازی یکی از مصدومان گرفتار در خودرو را انجام دادند.

خورشیدی در پایان گفت: امدادگران هلال احمر اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام و آنها را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.