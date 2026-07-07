پخش زنده
امروز: -
بهمنظور پذیرایی از عزاداران آیین وداع با "رهبر شهید" در مشهد مقدس بیش از سه تن کلوچه خرمایی محلی سیستان پخت و ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار شهرستان زهک گفت:: با مشارکت عمومی و گروههای مردمی شهرستان برای پذیرایی از شرکت کنندگان در آیین وداع با رهبر شهید، پخت کلوچه محلی سیستان به میزان ۳ تن برنامه ریزی شد و پخت آن بلافاصله در چند واحد تولیدی کلیک خورد.
روح الله جهانتیغ در بازدید از واحدهای پخت این میزان کلوچه گفت: روحیه همدلی و ارادت مردم سیستان به اهلبیت (ع) و ارزشهای انقلاب همیشه زبان زد بوده و این اقدام جلوهای از فرهنگ مهماننوازی و نقش آفرینی شیفتگان آن رهبر در خدمت به عزاداران است.
وی آماه سازی این میزان کلوچه برای پذیرایی از عزاداران رهبر شهید را نشانه ارادت مردم این شهرستان به آن امام برشمرد و گفت: این میزان کلوچههای تهیه شده پس از انجام اقدامات لازم در شهرستان زهک، به مشهد مقدس ارسال شد تا در موکبهای مستقر در آیین وداع با قائد شهید امت اسلامی توزیع شود.