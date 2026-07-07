استاندار کربلای معلی از آمادگی عراق برای برگزاری آئین باشکوه وداع و تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تمهیدات و طرح‌های خدمات‌رسانی و امنیتی لازم تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «نصیف جاسم الخطابی» استاندار کربلای معلی به شبکه خبری العهد گفت: به طور قطع، برگزاری آیین وداع و تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) رهبر شهید انقلاب اسلامی، رویدادی بسیار بزرگ است و دولت و ملت عراق اهمیت زیادی برای آن قائل است. امروز نشست‌های زیادی برگزار کردیم. پیش از این نیز نشست کمیته عالی به ریاست مدیر دفتر نخست وزیر و نشست با فرماندهان عالی نظامی فدرال عراق برگزار شد. نشست‌های نیز برای امور خدمات رسانی به شرکت کنندگان در آیین وداع و تشییع برگزار شد.

وی گفت: ما برای این مراسم، یک طرح خدمات رسانی و یک طرح امنیتی آماده کرده‌ایم. سوگواران و هیئت‌های عزادار روز چهارشنبه وارد کربلای معلی می‌شوند و انشاءالله همه طرح‌های خدمات رسانی و امنیتی و مسیر تشییع و هماهنگی با عتبات مقدسه به طور کامل آماده و مهیا است.

استاندار کربلای معلی گفت: مراسم تشییع باشکوه شهید آیت الله خامنه‌ای (رض) مهم خواهد بود و نشانه‌ها و پیام‌های مهمی در دل خود خواهد داشت و پیش بینی می‌کنم که شمار شرکت کنندگان در مراسم تشییع در استان کربلای معلی بسیار زیاد و چشمگیر باشد و بسیاری از سوگواران در استان‌های مختلف عراق چشم انتظار ورود به کربلای معلی هستند.

وی گفـت: آیین تشییع در سه مرحله خواهد بود. مرحله نخست، مرحله رسمی و دولتی است که سه شنبه شب انجام می‌شود و مرحله دوم، آیین تشییع در فردا در نجف اشرف است و مرحله سوم، از آن ساعت ۴ عصر به وقت محلی در استان کربلای معلی برگزار خواهد شد.

استاندار کربلای معلی گفت: ما اهتمام و توجه ویژه‌ای به برگزاری آیین تشییع داریم و به همین مناسبت، روز چهارشنبه در استان کربلای معلی به منظور تکمیل و تسهیل برگزاری آیین تشییع باشکوه پیکر مطهر حضرت آیت الله خامنه‌ای (ره) تعطیل رسمی است و هماهنگی در زمینه خدمات رسانی و امنیتی با مقامات استان‌های دیگر به ویژه استان‌های همجوار استان کربلای معلی در جریان است.

پیش از این، سرلشکر «سعد معن» مسئول اطلاع رسانی کمیته عالی سازماندهی مراسم گفته بود که مسیر تشییع در نجف اشرف از «مجسرات الصدرین» تا مرقد مطهر حضرت امیرالمؤمنین (ع) به طول ۶ کیلومتر تعیین شده است و مسیر تشییع در کربلای معلی مسافتی به طول ۵.۸ کیلومتر را در بر می‌گیرد.

براساس اعلام این مقام عراقی، در حوزه خدمات رفاهی و بهداشتی نیز تمهیدات گسترده‌ای پیش‌بینی شده است و ۳۵۱ موکب حسینی در نجف اشرف و بیش از ۴۰۰ موکب در کربلای معلی برای ارائه خدمات به سوگواران و عزاداران سازماندهی شده‌اند.

وی افزود: در راستای اجرای طرح سلامت مراسم، ۱۵۰ دستگاه آمبولانس در مسیر‌های تشییع در نجف اشرف و کربلای معلی مستقر خواهد شد.