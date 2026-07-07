طوفان میساک و باران‌های سیل‌آسا استان‌های جنوبی و شمالی چین را درنوردید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از چین؛ در پی بارش‌های سیل‌آسای ناشی از طوفان میساک (دهمین طوفان سال) و سامانه‌های جوی دیگر، مناطق وسیعی از چین با سیلاب‌های شدید دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، این حوادث تاکنون تلفات جانی و خسارات مالی گسترده‌ای برجای گذاشته و عملیات امداد و نجات در مناطق آسیب‌دیده ادامه دارد.

بر اساس جدیدترین گزارش‌ها، دست‌کم ۱۵ نفر بر اثر طوفان‌ها و سیلاب‌های شدید در نقاط مختلف چین جان خود را از دست داده‌اند و صد‌ها نفر مجروح شده‌اند.

در استان گوانگشی (جنوب چین) بارش‌های سیل‌آسای ناشی از طوفان میساک در این استان خسارات سنگینی وارد کرده است. براساس آمار‌های منتشر شده، ۴ نفر جان باخته و ۸ نفر دیگر ناپدید شده‌اند. شهر نانینگ، مرکز استان نیز به‌شدت آسیب دیده و حدود ۸۵ هزار نفر در شهرستان هانگژو تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند که از این تعداد ۵۳ هزار نفر ناچار به تخلیه محل زندگی خود شده‌اند. در شهرستان بین‌یانگ نیز حدود ۹ هزار نفر متأثر شده و ۸،۱۵۰ نفر از مناطق پرخطر جابه‌جا شده‌اند.

بیشتر خسارات سیل و طوفان متعلق به استان هوبئی در مرکز چین است. طوفان‌های شدید همراه با باد‌های تند در این استان به وقوع پیوسته و بر اساس گزارش خبرگزاری شین‌هوا دست‌کم ۱۱ نفر جان باخته و ۳۳۱ نفر مجروح شده‌اند. همچنین ۴ هزار و ۸۰۰ خانه آسیب دیده و یا به طور کامل تخریب شده است.

در استان لیائونینگ (شمال شرق چین) نیز باران‌های سیل‌آسای رکوردشکن، دست‌کم ۳ کشته برجای گذاشت و خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌ها وارد کرد.

بارش‌های بی‌سابقه در گوانگشی باعث شد تا سطح آب در ۷۰ ایستگاه پایش بر روی ۵۵ رودخانه از سطح هشدار عبور کند و در برخی نقاط به بالاتر از حد هشدار برسد.

وضعیت در شهر نانینگ به نقطه بحرانی رسیده و سه مخزن سد دچار سرریز و شکست موضعی شدند. تصاویر تکان‌دهنده‌ای از تلویزیون دولتی چین (CCTV) نشان می‌دهد که سیلاب گل‌آلود از شکاف بزرگ سد مخزن "لیولان" به سمت مناطق مسکونی سرازیر می‌شود. در پی این حوادث، کمیته مدیریت اضطراری نانینگ سطح واکنش به سیل را به بالاترین سطح (سطح یک) ارتقا داد.

دولت مرکزی چین با بسیج امکانات گسترده، واکنش سریعی به این بحران نشان داده است. دولت مرکزی ۱۰۰ میلیون یوان (حدود ۱۴.۷ میلیون دلار) برای بازسازی فوری زیرساخت‌های آسیب‌دیده در گوانگشی اختصاص داده است. همچنین ۱۵۰ هزار قلم کالای امدادی از جمله چادر و تخت به مناطق سیل‌زده ارسال شده است.

درهمین حال مقامات هواشناسی هشدار داده‌اند که با وجود تضعیف طوفان میساک، بارش‌های سنگین تا دو روز دیگر در حوضه‌های رودخانه‌های پرل، یانگ‌تسه، هوآی‌هه و سونگ‌لیائو ادامه خواهد یافت و خطر سیلاب همچنان بالاست.

هشدار سطح قرمز سیل در استان‌های گوانگشی و گوانگدونگ همچنان به قوت خود باقی است. در همین حال، نگرانی‌ها از طوفان فوق‌شدید «باوی» که از روز جمعه به سواحل شرقی چین نزدیک می‌شود، افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود این طوفان به مدت یک هفته شش حوضه آبریز اصلی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد.