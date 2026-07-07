قیمت حواله دلار امروز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۱۶۳ تومان است.

قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

قیمت انواع ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قیمت فروش حواله یورو نیز در این مرکز ۱۶۹ هزار و ۲۸۱ تومان است.

قیمت سایر ارز‌ها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:

قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۳۴۳ تومان.

قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۰۰ تومان.

قیمت فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۸۰۳ تومان.

قیمت فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۳ تومان.

قیمت فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۲۹۹ تومان.

قیمت فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۶ هزار و ۷۵۶ تومان.