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قیمت حواله دلار امروز سهشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۵، در مرکز مبادله ایران ۱۴۸ هزار و ۱۶۳ تومان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، قیمت فروش حواله یورو نیز در این مرکز ۱۶۹ هزار و ۲۸۱ تومان است.
قیمت سایر ارزها نیز در مرکز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به این شرح است:
قیمت فروش حواله درهم امارات نیز ۴۰ هزار و ۳۴۳ تومان.
قیمت فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۹۰۰ تومان.
قیمت فروش حواله یوان چین ۲۱ هزار و ۸۰۳ تومان.
قیمت فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۵۳ تومان.
قیمت فروش حواله یکصد ین ژاپن ۹۱ هزار و ۲۹۹ تومان.
قیمت فروش حواله هزاروون کره جنوبی ۹۶ هزار و ۷۵۶ تومان.