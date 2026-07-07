به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با توجه به حضور گسترده شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و وداع با قائد شهید امت، تیم‌های امدادی این دانشگاه از روز پنج شنبه ۱۱ تیرماه در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران و خیابان‌های مجاور آن، مستقر و خدمات فوریت‌های پزشکی را به سوگواران و عزاداران امام شهید، ارائه کردند.

با توجه به ادامه روند برگزاری برنامه‌ها، تیم‌های اورژانس پیش بیمارستانی کرمان، امروز از تهران عازم شهر مقدس مشهد شدند و در روز‌های ۱۷ و ۱۸ ماه جاری جهت ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع آقای شهید ایران، در این شهر مستقر خواهند شد.