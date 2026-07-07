ارائه خدمات تیمهای فوریتهای پزشکی کرمان به بیش از ۶۰۰ نفر در مراسم وداع با قائد شهید امت
تیمهای فوریتهای پزشکی کرمان به بیش از ۶۰۰ نفر از شرکتکنندگان در مراسم تشییع و وداع با قائد شهید امت خدمات ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان
با توجه به حضور گسترده شرکتکنندگان در مراسم تشییع و وداع با قائد شهید امت، تیمهای امدادی این دانشگاه از روز پنج شنبه ۱۱ تیرماه در محل مصلای امام خمینی (ره) تهران و خیابانهای مجاور آن، مستقر و خدمات فوریتهای پزشکی را به سوگواران و عزاداران امام شهید، ارائه کردند.
با توجه به ادامه روند برگزاری برنامهها، تیمهای اورژانس پیش بیمارستانی کرمان، امروز از تهران عازم شهر مقدس مشهد شدند و در روزهای ۱۷ و ۱۸ ماه جاری جهت ارائه خدمات به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع آقای شهید ایران، در این شهر مستقر خواهند شد.