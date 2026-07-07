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۴ هزار و ۲۰۰ تیم پشتیبانی و امدادی از استان اصفهان با هدف ارائه خدمات شبانهروزی به زائران بدرقه رهبر شهید انقلاب در پهنههای جادههای شهری و روستایی اصفهان، تهران، قم و مشهد مستقر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در حاشیه نشست قرارگاه عملیاتی ۲۴ ساعته برنامه ریزی مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر معظم شهید انقلاب با بیان اینکه ۲۵۰ موکب با همکاری گروههای جهادی، بسیج و مشارکتهای مردمی در مسیرهای منتهی به تهران و قم برپا شده است، گفت: در استان اصفهان نیز همه شهرستانها با بهرهگیری از ظرفیت حسینیهها، مساجد، مدارس و ورزشگاهها به عنوان ستاد اسکان زائران آمادهسازی شدهاند و مواکب راهنما در ورودیهای راهبردی شهر اصفهان از جمله بلوار معلم، ورودی شمال، مسجدالکعبه و محور مزرعه گورت مستقر هستند.
منصور شیشه فروش افزود: در بخش ایمنی جادهای، ۱۰۰ تیم راهداری در کنار ۲۵۰ تیم از هلالاحمر، پلیس راه و فوریتهای پزشکی از استان اصفهان در حال ارائه خدمت هستند.
وی ادامه داد: شهرداریهای استان اصفهان هم با اعزام ۲۷۰ دستگاه اتوبوس شهری و ۱۰ دستگاه خودروی حمل زباله و سامانههای مه پاش برای نظافت و پشتیبانی در این برنامه ریزیها سهیم هستند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: همچنین با محوریت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و مشارکت صنایع و بخش خصوصی، بیش از ۹۸۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال ایمن زائران ساماندهی شده است.
وی با اشاره به وضع سوخترسانی افزود: با تدابیر اتخاذ شده شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه اصفهان، خدماترسانی در ۳۷۵ جایگاه بنزین و ۱۷۰ جایگاه سوخت سی ان جی با افزایش ظرفیت کارتهای سوخت شبانهروزی جریان دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تشریح اقدامات زیرساختی در چند روز گذشته گفت: برای تأمین پایدار انرژی، ۱۰ تیم عملیاتی برق به همراه ۶ دستگاه دیزلژنراتور اضطراری برای برقرسانی به موکبها اعزام شدهاند. همچنین ۱۲ دستگاه تانکر آبرسان سیار به همراه آزمایشگاه کنترل کیفیت آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب اصفهان و کاشان در مسیرها مستقر شدهاند.
شیشه فروش افزود: اداره دامپزشکی نیز با اعزام ۵۰ دستگاه نیسان یخچالدار، مسئولیت نظارت بر سلامت مواد غذایی را بر عهده دارد.