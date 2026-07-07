دانشگاه تبریز رتبه دوم دانشگاههای جامع دولتی ایران
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز گفت:این دانشگاه در میان دانشگاههای جامع دولتی ایران پس از دانشگاه تهران رتبه دوم کشور و در رتبهبندی جهانی US News ۲۰۲۶-۲۰۲۷ موفق به کسب رتبه پنجم ایران و رتبه ۶۶۳ جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
اصغر عسگری از کسب جایگاه ممتاز دانشگاه تبریز در تازهترین نسخه نظام رتبهبندی بینالمللی US News Best Global Universities ۲۰۲۶-۲۰۲۷ خبر داد و گفت: دانشگاه تبریز با کسب جایگاه دوم در میان دانشگاههای جامع دولتی و با کسب رتبه پنجم در میان دانشگاههای ایران، رتبه ۲۰۰ در آسیا و رتبه ۶۶۳ جهان، بار دیگر توانمندیهای علمی و پژوهشی خود را در عرصه بینالمللی به نمایش گذاشت.
وی با اشاره به جایگاه دانشگاه تبریز در میان دانشگاههای جامع کشور افزود:بر اساس نتایج منتشر شده دانشگاه تبریز در میان دانشگاههای جامع دولتی ایران پس از دانشگاه تهران، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است که بیانگر روند رو به رشد فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناوری این دانشگاه در سالهای اخیر است.
وی با بیان اینکه این دانشگاه در حوزههای مختلف علمی نیز عملکردی درخشان داشته است اظهار کرد: دانشگاه تبریز در رتبهبندی موضوعی نظام بینالمللی US News در ۲۱ حوزه تخصصی موفق به کسب جایگاههای برتر جهانی شده است که این امر بیانگر ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه در رشتههای مختلف و حضور موثر آن در مرزهای دانش است.
عسگری افزود: بر اساس نتایج این رتبهبندی دانشگاه تبریز در حوزه منابع آب رتبه ۵۰ جهان، در علوم پلیمر رتبه ۶۶ جهان و در علوم و فناوری مواد غذایی رتبه ۶۹ جهان را به دست آورده و در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا در این سه حوزه تخصصی قرار گرفته است همچنین این دانشگاه در رشتههای مهندسی مکانیک رتبه ۱۱۸، انرژی و سوخت رتبه ۱۳۱، علوم و فناوری سبز و پایدار رتبه ۱۴۳، مهندسی شیمی رتبه ۱۶۹، مهندسی عمران و مهندسی رتبه ۱۸۳، علوم کشاورزی رتبه ۲۰۱ و شیمی رتبه ۲۴۸ جهان را کسب کرده است.
وی ادامه داد: دانشگاه تبریز در سایر حوزههای علمی نیز جایگاه قابل توجهی به دست آورده است؛ به گونهای که در رشتههای مهندسی برق و الکترونیک رتبه ۲۸۰، محیطزیست و بومشناسی رتبه ۳۰۸، شیمی فیزیک رتبه ۳۵۴، ریاضیات رتبه ۳۶۵، علوم گیاهی و جانوری رتبه ۳۸۴، علوم زمین رتبه ۴۴۳، علوم مواد رتبه ۴۵۴، زیستشناسی و بیوشیمی رتبه ۴۸۴، علوم رایانه رتبه ۵۸۶ و فیزیک رتبه ۸۷۶ جهان را به خود اختصاص داده است.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه تبریز در سه حوزه تخصصی در زمره دانشگاههای تراز اول جهان قرار گرفته است تصریح کرد: کسب رتبههای ۵۰ جهان در حوزه منابع آب، ۶۶ جهان در علوم پلیمر و ۶۹ جهان در علوم و فناوری مواد غذایی، نشاندهنده مرجعیت علمی دانشگاه تبریز در این حوزهها و نتیجه سرمایهگذاری هدفمند بر پژوهشهای کاربردی، توسعه زیرساختهای تحقیقاتی و گسترش همکاریهای علمی و صنعتی است.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز افزود: رتبه ممتاز دانشگاه در حوزه منابع آب بیانگر توان علمی دانشگاه در زمینه هیدرولوژی، مدیریت منابع آب و کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمهخشک است، همچنین جایگاه برجسته در علوم پلیمر، ارتباط موثر دانشگاه با صنایع پتروشیمی و تولیدی منطقه را نشان میدهد و رتبه درخشان در علوم و فناوری مواد غذایی نیز حاصل پژوهشهای کاربردی دانشگاه در حوزه فرآوری، نگهداری و ایمنی مواد غذایی است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی نتایج این رتبهبندی نشان میدهد که برترین حوزههای علمی دانشگاه تبریز ارتباط مستقیمی با نیازها و مزیتهای منطقه شمال غرب کشور از جمله کشاورزی، مدیریت منابع آب، صنایع پلیمری و انرژی دارند و این امر بیانگر راهبرد هوشمندانه دانشگاه در تمرکز بر ظرفیتهای بومی و ایفای نقش موثر در حل مسائل منطقهای و ملی است.
وی کسب این موفقیت را حاصل تلاش اعضای هیات علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت از فعالیتهای پژوهشی و توسعه همکاریهای بینالمللی، دانشگاه تبریز بتواند جایگاه خود را در نظامهای معتبر رتبهبندی جهانی بیش از پیش ارتقا دهد.