فرمانده انتظامی بهشهر از دستگیری یک سارق حرفه‌ای اماکن خصوصی و یک مالخر اموال مسروقه در منطقه رستمکلا خبر داد و گفت: متهم به ۷ فقره سرقت اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی اکبر قلی پور گفت: در پی اعلام وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در رستمکلا شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق سابقه‌دار شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: متهم در تحقیقات و بازجویی‌های تخصصی پلیس، به ارتکاب ۷ مورد سرقت‌های انجام‌شده اعتراف کرد و در ادامه رسیدگی به پرونده، بخش قابل توجهی از اموال سرقتی کشف و پس از شناسایی مالکان، به آنان تحویل داده شد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، فرد مالخر نیز شناسایی و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.