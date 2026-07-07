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فرمانده انتظامی بهشهر از دستگیری یک سارق حرفهای اماکن خصوصی و یک مالخر اموال مسروقه در منطقه رستمکلا خبر داد و گفت: متهم به ۷ فقره سرقت اعتراف کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ علی اکبر قلی پور گفت: در پی اعلام وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در رستمکلا شهرستان، موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات فنی، موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق سابقهدار شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان بهشهر گفت: متهم در تحقیقات و بازجوییهای تخصصی پلیس، به ارتکاب ۷ مورد سرقتهای انجامشده اعتراف کرد و در ادامه رسیدگی به پرونده، بخش قابل توجهی از اموال سرقتی کشف و پس از شناسایی مالکان، به آنان تحویل داده شد.
وی افزود: در ادامه تحقیقات، فرد مالخر نیز شناسایی و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.