هم‌زمان با حضور گسترده زائران در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید، چهار موکب در شهرستان مهریز با هدف خدمت‌رسانی به زائران برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرماندار شهرستان مهریز با اشاره به موقعیت این شهرستان در ورودی جنوبی استان یزد گفت: به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران، چهار موکب در مسیر تردد آنان مستقر شده که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، ایستگاه بازرسی شهید مدنی مهریز، یکی از مجتمع‌های خدماتی بین‌راهی و مجتمع ستارگان مهریز فعالیت می‌کنند.

عسکرزاده افزود: روزانه بیش از ۶ هزار نفر از خدمات این موکب‌ها بهره‌مند می‌شوند و برای مسیر بازگشت زائران نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده تا خدمت‌رسانی بدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی اظهار کرد: در این موکب‌ها خدماتی از جمله پذیرایی، توزیع آب و نوشیدنی، فراهم کردن محل استراحت و اسکان موقت و سایر خدمات رفاهی مورد نیاز زائران ارائه می‌شود.

فرماندار مهریز با قدردانی از مشارکت خادمان، نیرو‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی در برپایی این موکب‌ها، خدمت به زائران امام شهید را افتخاری بزرگ دانست و بر تداوم این خدمات تا پایان موج بازگشت زائران تأکید کرد.