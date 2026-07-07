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عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: امام خامنهای با شهادتش؛ یک مکتب ملی، منطقهای و جهانی خواهد شد و همان طور که مکتب حضرت اباعبداللهالحسین که الان در مکتب امام خامنهای شهید تجلی دارد، آنجا طومار بنیامیه را در هم پیچید، اینجا نظم استکبار جهانی در هم خواهد پیچید و این مکتب به تمام جهان سرایت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیت الله صفایی بوشهری عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در برنامه بدرقه آقا شبکه خبر با اشاره به حضور پرشور و حماسی و بی نظیر و تاریخی ملت ایران در آیین وداع و تشییع پیکر امام شهید و خانواده شهید ایشان در تهران و قم گفت: این حضور یک حضور فوق العاده و دارای معنا و مفاهیم بلند دینی، ملی و فراملی است و نشان از شعور بالای مردم ایران و شور انقلابی آنان دارد.
وی ادامه داد: این حضور در تاریخ اسلام چندین بار اتفاق افتاده و در تاریخ ایران، اما به این حجم و این پرمعنایی در سطح گستره بین المللی این چنین نبوده است هر انسانی که در این مراسم شرکت میکرد خود یک پیام را با خود به همراه داشت، رهبر شهیدمان نشان از اوج بصیرت و معرفت بود.
صفایی بوشهری تصریح کرد: دشمن شناسی و دشمن ستیزی مردم و تمامی افرادی که در این مراسم شرکت کردند همه آنها به دنبال یک حق مشروع، متقن، انسانی، منطبق با بر موازین حقوق جزایی دینی، ملی و بین المللی بودند و آن هم برخورد قاطع و اشد مجازات عامران و قاتلان این حادثه تلخ است، حق شناسی مردم نسبت به یک عمر مجاهدت رهبر بزرگوار انقلاب، وحدت بالای مردم حول محور ولایت و یک تعهد نسبت به رهروی رهبر عزیز و بزرگوارمان حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: بنده در صحبتهای مختلفی عرض کردم که مقام معظم رهبری شخصیت فوق العاده جامعی داشتند به طوری که ایشان در محاسبات جهانی از تمام سران کشورهای جهان فوقالعاده جلوتر بودند.
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رهبر شهید تجلی مکتب اسلام و اهل بیت علیهمالسلام هستند، ما در شرایطی به سر میبریم که سران جهان استکبار به دنبال گذار از نظم کنونی به نظم آینده جهان هستند؛ با دو ویژگی خاص؛ یکی تسلط بر مراکز قدرت برای چپاول منابع ثروت جهانی، آنها دنبال این هستند که تمام قدرت و ثروت از آن ماست؛ این نگاه جهان استکبار است و مهندسی و معماری که برای آینده میکنند بر همین دو پایه استوار است.
وی ادامه داد: امام خامنهای با شهادتش؛ یک مکتب ملی، منطقهای و جهانی خواهد شد و همان طور که مکتب حضرت اباعبداللهالحسین که الان در مکتب امام خامنهای شهید تجلی دارد، آنجا طومار بنیامیه را در هم پیچید، اینجا نظم استکبار جهانی در هم خواهد پیچید و این مکتب به تمام جهان سرایت خواهد کرد.
صفایی بوشهری اضافه کرد: مکتب حضرت آقا؛ ایمان، تقوا، اخلاقمداری، عدالتخواهی، مقابله و مبارزه با ظلم و ستیز جهانی، صلح، آرامش، پیشرفت و توسعه بر اساس موازین حقطلبانه است و مقاومت تا دادن جان که خودشان الگو و پیشران و پیشگام در این عرصه بودند. ما به زودی در عراق خواهیم دید این حماسه حضور و این آغاز بینالمللی شدن این مکتب است.
صفایی بوشهری گفت: در منظومه نظام حکمرانی اسلامی اسلام؛ یک منظومه است و کانون آن ولایت و امامت است، هم امام راحل عظیمالشأن، هم مقام معظم رهبری، هم مفاد دین بر این استوار است که کانون این منظومه؛ امامت و رهبری است، تمام کسانی که در این منظومه قرار میگیرند، بر مدار صحیح در حرکت هستند، اما آن کسانی که ولایتمداری را مراعات نمیکنند، نظام فکری، سیاسی و اجتماعی آنها در عرصههای اقتصادی، امنیتی؛ به هر شکل دفاعی تنظیم نمیکنند، قطعاً از این مدار خارج هستند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: تاریخ اسلام نشان داده هر گاه جامعه بر منظومه ولایت و تابعیت از رهبری حرکت کرد، پیشرفت تمدن ایجاد کرد و هر گاه فاصله گرفت، آن وقت مشکلات عدیده صورت گرفت.