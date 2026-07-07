فرمانده مرزبانی خوزستان در بازدید از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، استقرار نیرو‌ها و تمهیدات امنیتی و خدماتی در گذرگاه اربعین حسینی گفت: تمهیدات کامل برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار حجت سفیدپوست امروز در بازدید از روند آماده‌سازی زیرساخت‌ها، استقرار نیرو‌ها و تمهیدات امنیتی و خدماتی در گذرگاه اربعین حسینی اظهار کرد: شلمچه برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی مهیا است.

وی با اشاره به نقش مرز شلمچه به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تردد زائران اربعین حسینی افزود: مرزبانان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی، در کنار سایر دستگاه‌های مسئول، آماده تامین امنیت، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب به زائران هستند.

سردار سفیدپوست بر ضرورت حفظ آمادگی حداکثری، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و تکریم زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تاکید کرد و گفت: اقدامات لازم امنیتی، تجهیزاتی، خدماتی و پشتیبانی و همچنین نحوه استقرار نیرو‌ها و یگان‌های مستقر در مرز شلمچه برای مدیریت تردد زائران پیش‌بینی شده است.

سرپرست پایانه مرزی شلمچه خاطر نشان کرد: در چند روز گذشته ۱۰ هزار و ۸۹۳ تردد مسافر از مرز زمینی شلمچه به ثبت رسیده است.

حسن درویشی افزود: از این تعداد، ۲ هزار و ۸۴۸ نفر از هموطنان وارد کشور شده و سه هزار و ۸۵۲ نفر از مرز شلمچه خارج شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت، ۲ هزار و ۳۳۱ تبعه خارجی وارد کشور و یک هزار و ۸۶۲ تبعه خارجی از طریق این مرز از کشور خارج شدند.

سرپرست پایانه مرزی شلمچه با اشاره به روند مطلوب تردد در این پایانه مرزی افزود: خدمات‌رسانی به مسافران با آمادگی کامل دستگاه‌های مستقر در مرز و بدون وقفه در حال انجام است.

مرز شلمچه به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی کشور برای سفر به عتبات عالیات، هر سال در ایام اربعین میزبان صد‌ها هزار زائر ایرانی و اتباع خارجی است و نقش مهمی در تسهیل تردد زائران به کشور عراق ایفا می‌کند.

شلمچه در ۲۰ کیلومتری خرمشهر و ۱۵ کیلومتری شهر بصره عراق قرار دارد.