به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان بم از انهدام باند سه نفره سرقت‌های مسلحانه و خشن در شرق استان کرمان خبر داد.

سرهنگ عباس احمدپورافزود: با تلاش‌های شبانه‌روزی و پی جویی‌های اطلاعاتی مأموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان بم، اعضای یک باند حرفه‌ای سه نفره که طی سه سال گذشته عامل سرقت مسلحانه خودرو، موتورسیکلت و تلفن همراه در شرق استان کرمان بودند، در یکی از استان‌های همجوار و در چند عملیات ضربتی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اینکه اعضای این باند در بازجویی‌های تخصصی به بیش از ۳۰ فقره سرقت از سال ۱۴۰۱ تاکنون اعتراف کرده‌اند، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد و تلاش برای کشف سایر خودرو‌ها و اموال سرقتی توسط این باند همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی بم با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر متهمان و مرتبطان احتمالی این پرونده با جدیت ادامه دارد، خاطرنشان کرد: شهروندانی که اموالشان به صورت مسلحانه به سرقت رفته است، برای پیگیری و شناسایی اموال خود به پلیس آگاهی شهرستان مراجعه کنند.