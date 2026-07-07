سرپرست جمعیت هلال‌احمر دماوند، از مصدومیت سه نفر در اثر برخورد یک دستگاه خودرو با نیوجرسی در محدوده دوربرگردان قبل از پلیس‌راه گیلاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام باباپور از وقوع یک فقره حادثه رانندگی در محور سرازیری منطقه گیلاوند خبر داد.

وی افزود: در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با نیوجرسی در محدوده دوربرگردان قبل از پلیس‌راه گیلاوند، تیم عملیاتی این جمعیت به محل حادثه اعزام شد.

باباپور بیان کرد: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که پس از ارزیابی صحنه و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، یکی از مصدومان به دلیل آسیب‌دیدگی از ناحیه سر، ابرو و بینی و خونریزی شدید، برای ادامه درمان به بیمارستان سوم شعبان منتقل شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر شهرستان دماوند ادامه داد: یکی دیگر از مصدومان توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت و مصدوم سوم نیز خدمات امدادی سرپایی را در محل حادثه دریافت کرد.