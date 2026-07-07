دولت عراق به علت استقبال و تشییع از پیکر رهبر شهید امت روز چهارشنبه را در سراسر این کشور تعطیل رسمی اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ دولت عراق رسما فردا چهارشنبه را برای مشارکت هر چه بیشتر مردم عراق در تشییع پیکر شهید امت تعطیل رسمی اعلام کرد.

لازم به ذکر است که پیش از این ۱۱ استان به علت مراسم تشییع پیکر رهبر شهید امت اعلام تعطیلی کرده بودند که با اعلام جدید دولت همه استان های کشور عراق در روز چهارشنبه تعطیل رسمی خواهند بود.

در جریان بازدید محمدکاظم آل‌صادق سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، سید حیدر المیالی مدیر فرودگاه بین‌المللی نجف گزارشی از روند آماده‌سازی و هماهنگی‌های انجام‌شده ارائه کرد و از افتتاح سالن جدید تشریفات ویژه فرودگاه همزمان با مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید امت خبر داد.

بر اساس اعلام مسئولان، فرودگاه نجف اشرف برای فراهم کردن شرایط برگزاری این مراسم استثنایی، فعالیت‌های عادی خود را به مدت چهار روز متوقف کرده و امکانات خود را برای استقبال از پیکر مطهر شهید امت و هیئت‌های شرکت‌کننده در این مراسم بسیج کرده است.