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همزمان با ایام وداع و تشییع رهبر شهید، مردم قائمشهر با حضور در اتوبوس سیار انتقال خون، بیش از ۱۵۰ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مسئول مرکز انتقال خون قائمشهر گفت: همزمان با مراسم سوگواری و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، تیمهای سیار انتقال خون استان مازندران با استقرار در میدان طالقانی و محل تجمع مردم، اقدام به خونگیری از داوطلبان این شهرستان کردند.
محمدعلی قاسمی با بیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار، نوعدوستی، کمک به بیماران و نجات جان همنوعان از اهداف اجرای این برنامه است، افزود: این اقدام خداپسندانه با استقبال گسترده شهروندان قائمشهری همراه شد.
وی با قدردانی از مشارکت مردم، بهویژه اهداکنندگان مستمر خون، اظهار کرد: در این حرکت جهادی، بیش از ۱۵۰ واحد خون توسط مردم نیکاندیش قائمشهر جمعآوری و برای تأمین نیاز بیماران به مراکز درمانی اختصاص یافت.