به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: پس از شکایت شمار زیادی از شهروندان سیرجانی از چند فرد کلاهبردار و نیز در اجرای دستور قضایی مبنی بر دستگیری فردی به عنوان کارگزار یک شرکت تجاری به اتهام کلاهبرداری از شهروندان با طرح فروش کامیون، ماموران پلیس امنیت عمومی سیرجان تحقیقات خود را آغاز کردند.

سردار "موقوفه ئی" افزود: در ادامه با پیجویی‌های ماموران، متهم اصلی در یکی از شهرک‌های حومه سیرجان دستگیر و ۴ دستگاه کامیون و یک دستگاه خودروی خارجی از وی توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به مشارکت این فرد در کلاهبرداری‌هایی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال و اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی با ترفند "فروش کامیون" و ارجاع پرونده متهم به مرجع قضایی، بر ادامه پیگیری‌های پلیس برای احقاق حق مالباختگان تاکید کرد.