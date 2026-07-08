پیشگیری از گم‌شدن، گرمازدگی، کم‌آبی و آسیب‌های ناشی از ازدحام مواردی است که والدین باید برای مراقبت از کودکان هنگام حضور در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حضور کودکان در مراسم وداع و بدرقه با رهبر شهید می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی و اجتماعی آنان باشد در کنار آن حفظ سلامت کودکان باید در اولویت خانواده‌ها قرار گیرد و والدین با آگاهی کامل نسبت به مخاطرات احتمالی، تمهیدات لازم را بیندیشند.

مراقبت از کودکان برای جلوگیری از گم‌شدن

والدین باید در تمام مدت مراسم از حضور کودک در کنار خود اطمینان داشته باشند. برای کودکان کم‌سن از کلاه، سربند یا شال با رنگ‌های روشن و متمایز استفاده شود و همچنین همراه داشتن دستبند یا گردنبند حاوی نام و مشخصات کودک می‌تواند در مواقع ضروری بسیار کمک‌کننده باشد. برای کودکان بزرگ‌تر نیز تعیین یک محل مشخص برای ملاقات در صورت جدا شدن از خانواده ضروری است.

تأمین مایعات؛ مهم‌ترین راه پیشگیری از گرمازدگی

کودکان حساسیت بیشتری به گرما و کم‌آبی دارند و سریع‌تر از بزرگسالان دچار افزایش دمای بدن و کم‌آبی می‌شوند؛ بنابراین لازم است هر ۲۰ دقیقه، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سی‌سی مایعات به آنان داده شود.

استفاده از آب، شربت آبلیمو، دوغ و نوشیدنی‌های حاوی تخم‌شربتی را برای جبران مایعات بدن مناسب و پوشاندن لباس‌های نخی، گشاد و خنک و استفاده از کلاه آفتابی برای محافظت در برابر تابش مستقیم خورشید لازم است.

پرهیز از غذا‌های آلرژی‌زا و تغذیه نامناسب

تغذیه مناسب در مراسم‌های طولانی اهمیت دارد والدین از مصرف غذا‌های آلرژی‌زا و همچنین «درهم‌خوری» و «برهم‌خوری» در کودکان خودداری کنند تا احتمال بروز مشکلات گوارشی کاهش یابد.

از بردن کالسکه به مناطق پرتراکم خودداری کنید

خطرات ناشی از ازدحام جمعیت مهم است ؛ خانواده‌ها از ورود به نقاط بسیار شلوغ و پرتراکم خودداری کرده و تا حد امکان در محل‌های سایه‌دار، خنک و کم‌ازدحام مستقر شوند.

استفاده از کالسکه در میان جمعیت متراکم می‌تواند برای کودک و سایر افراد حاضر خطرآفرین باشد؛ از این‌رو والدین باید از همراه داشتن کالسکه در چنین شرایطی خودداری کنند.

رعایت توصیه‌های بهداشتی و ایمنی، زمینه حضور آرام و ایمن کودکان را فراهم می‌کند و پیام ارادت مردم به رهبر شهید را در فضایی ایمن و منظم به نمایش می‌گذارد.