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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب از تولید بیش از ۶۵۰ تن تخممرغ در واحد پرورش مرغ تخمگذار این شهرستان در سه ماهه اول امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مهدی اعیان منش گفت: این میزان تولید نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز بازار شهرستان داراب و سایر مناطق استان دارد.
او با اشاره به ظرفیت واحد مرغداری تخمگذار در شهرستان داراب افزود: در حال حاضر بیش از ۱۰۵ هزار قطعه مرغ تخمگذار در این واحد تولیدی نگهداری میشود که روزانه بخش قابل توجهی تخممرغ تولید و به بازار عرضه میکنند.
اعیان منش بیان کرد: تخممرغ تولیدی شهرستان داراب علاوه بر تأمین نیاز مصرفکنندگان داراب به سایر شهرستانهای استان نیز ارسال میشود.
او ادامه داد: این محصول به دلیل کیفیت مناسب و نظارتهای بهداشتی، از جایگاه مطلوبی در بازار برخوردار است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب با اشاره به نقش نظارتهای فنی در افزایش بهرهوری واحدهای مرغداری گفت: کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب به طور مستمر بر روند جوجهریزی، تغذیه، بهداشت و مدیریت واحدهای مرغداری تخمگذار نظارت دارند تا تولید پایدار و با کیفیت در این واحدها حفظ شود.
اعیان منش در پایان بیان کرد: توسعه و حمایت از واحدهای تولیدی طیور از جمله برنامههای مهم این مدیریت در راستای افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی و ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی شهرستان داراب است.